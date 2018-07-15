القوات السورية توسع هجومها في جنوب غرب البلاد

2018/07/15 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر من المعارضة، إن قوات الحكومة السورية وسعت هجومها في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد ليشمل محافظة القنيطرة المتاخمة للحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وسيطرت القوات الحكومية، بدعم من الجيش الروسي، على أغلب مناطق محافظة درعا في جنوب غرب البلاد في هجوم بدأ في شهر يونيو/ حزيران.

وما زال المعارضون يسيطرون على قطاع يمتد في محافظتي درعا والقنيطرة ويسيطر مسلحون على صلة بتنظيم «داعش»، كذلك على جيب في المنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن.

ويستعد، في الوقت نفسه، بضع مئات من مسلحي المعارضة السورية لمغادرة مدينة درعا، مهد الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، لنقلهم في حافلات إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في الشمال بموجب اتفاق استسلام أبرم الأسبوع الماضي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومعارضون، إن طائرات مقاتلة يعتقد أنها روسية قصفت قرية في محافظة القنيطرة في أول غارة جوية من نوعها منذ نحو عام.

وقال المرصد، إن القوات سيطرت على قرية مسحرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من حدود الجولان بعد قصف عنيف وتحاول الآن السيطرة على أراض مترفعة جنوبي القرية بالقصف والغارات الجوية.

وقالت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية، إن الجيش السوري يتقدم باتجاه منطقة تل مسحرة.

وتقع أعمال العنف على مسافة أربعة كيلومترات من الخط الذي يوضح بداية منطقة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهي منطقة تراقبها قوة الأمم المتحدة منذ عام 1974 في أعقاب حرب 1973 بين العرب وإسرائيل.

ونفى مسؤول بالمعارضة في القنيطرة أن تكون القوات السورية قد سيطرت على القرية، وقال، إن القتال مستمر.

وقال صهيب الرحيل، «أكثر من 28 غارة على مسحرة وقصف صاروخي ومدفعي عنيف جدا».

وقال المرصد، إن القوات الحكومية قصفت أيضا بلدة الحارة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة درعا المجاورة.

نقل معارضين

كانت مدينة درعا مهد أول احتجاجات سلمية كبرى ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/ آذار 2011، والتي تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية تشير تقديرات الآن إلى أنها تسببت في مقتل نحو نصف مليون شخص.

ويغادر المقاتلون حي درعا البلد في مدينة درعا التي ظلت تحت سيطرة المعارضة المسلحة لسنوات إلى أن جرى التوصل إلى اتفاق استسلام الأسبوع الماضي.



وسيسلم المقاتلون بموجب الاتفاق أسلحتهم وسيتم نقل من لا يريد البقاء منهم تحت حكم الدولة إلى خارج المنطقة.

وقال أبو شيماء وهو مسؤول في المعارضة، إن 500 مقاتل على الأقل سيستقلون نحو 15 حافلة وإنه من بين المغادرين.

وقال أبو بيان، وهو قائد عسكري في المعارضة، إن أغلب المقاتلين في درعا قرروا البقاء بدلا من مواجهة مصير غامض في الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة على أمل أن تفي روسيا بوعودها الخاصة بحمايتهم من أي عمليات انتقامية من السلطات السورية.

لكن المقاتل عبد الله مسالمه الذي قرر المغادرة قال بينما كان على وشك الصعود إلى الحافلة، «لن ننسى آلاف الشهداء وآلاف اليتامى غير الجرحى والمعتقلين الذين قتلهم النظام..



أنا لا أثق بالروس أو النظام».

واستقبل الرئيس السوري اليوم الأحد حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية والوفد المرافق له.



وأكد الأسد والمسؤول الإيراني على أن «القضاء على الإرهاب في معظم الأراضي السورية حقق الأرضية الأنسب للتوصل إلى نتائج على المستوى السياسي تنهي الحرب».

وتشير الحكومة السورية إلى كل الجماعات المعارضة لحكمها على أنها جماعات إرهابية.

المساعدات

بدأت هذا الأسبوع عملية مساعدات إنسانية ضخمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب غرب سوريا بعد أن قالت الأمم المتحدة يوم الإثنين، إن الحكومة طلبت منها بدء تسليم المساعدات.

وأدى الهجوم إلى نزوح مئات الألوف من الأشخاص.

وقال الهلال الأحمر العربي السوري في بيان، إن قافلة مساعدات إنسانية وصلت إلى الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب غرب سوريا اليوم الأحد.

ووصلت 16 شاحنة تحمل ثلاثة آلاف عبوة غذائية إلى بلدتي نصيب وأم المياذن في محافظة درعا قرب معبر حدودي مع الأردن اليوم الأحد.

وقال الهلال الأحمر كذلك، إن المساعدات وصلت إلى أربعة مناطق أخرى في درعا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ورافق القافلة اليوم وفد يضم منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري وممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الزعتري، «نحن مستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية وسنضاعف جهودنا على أساس احتياجات الناس.



المياه والصحة والتعليم هي أهم الاحتياجات للسكان الذين نقدم لهم المساعدات العاجلة».

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