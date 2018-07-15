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🔴 سيرجيو روبيرتو : التدريبات
2018/07/15 | 19:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قام سيرجيو روبيرتو ( لاعب برشلونة ) بنشر صورة له و هو يتدرب عبر الانستغرام

حيث يستعد للموسم الجديد ( 2018 – 2019 )

ولقد نالت اعجاب الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعي

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