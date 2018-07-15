2018/07/15 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قام سيرجيو روبيرتو ( لاعب برشلونة ) بنشر صورة له و هو يتدرب عبر الانستغرام

حيث يستعد للموسم الجديد ( 2018 – 2019 )

ولقد نالت اعجاب الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 سيرجيو روبيرتو : التدريبات) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 سيرجيو روبيرتو : التدريبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).