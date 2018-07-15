بالرغم من حظر التجوال.. البصريون يتجمعون امام مبنى المحافظة تمهيداً للتظاهر

2018/07/15 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

يتجمع عدد من من المواطنين البصريين، اليوم الاحد، امام مبنى ديوان محافظة البصرة تمهيداً للتظاهر احتجاجاً على سوء الخدمات وقلة الدرجات الوظيفية.

وقال مصدر امني "الغد برس"، انه "رغم فرض حظر التجوال في محافظة البصرة، الا ان عددا من المتظاهرين يتجمعون امام مبنى ديوان المحافظة تمهيداً للتظاهر مساء اليوم"، مبينا ان "المحافظة تشهد هدوءاً نسبياً لغاية الان".

واضاف ان "القوات الامنية قامت باعتقال 5 متظاهرين من محافظتي ذي قار وميسان، باعتبارهم مندسين، والتحقيق جاري معهم".

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