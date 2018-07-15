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حرمان طلبة الخارج العراقيين من اداء امتحان مادة الفيزياء
2018/07/15 | 19:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تركيا / الغد برس:

حصلت “الغد برس” على فيديو يظهر مجموعة من الطلاب يتشكون من عدم استطاعتهم اداء امتحان مادة الفيزياء في تركيا.

وقال الطلبة العراقيون انهم “انتظروا لساعات ولم تصلهم الأسئلة الخاصة بأداء الامتحان الوزاري للسادس الإعدادي".

وأضافوا، "حينما استفسرنا عن السبب، تبين بأن وزارة التربية العراقية لم ترسل الأسئلة بسبب عدم وجود خدمة الإنترنت في العراق".

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