بوجبا يقرب فرنسا من التتويج الثاني ويحقق حلمه

2018/07/15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر قتل بول بوجبا لاعب وسط فرنسا مباراة نهائي كأس العالم بالهدف الثالث في مرمى كرواتيا بالمباراة التي تقام حالياً في شوطها الثاني.

وتقترب الديوك الفرنسية من التتويج الثاني في تاريخها بعد 20 عاماً من لقبها الأول.

بوجبا هو أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل في نهائي كأس عالم! 👿#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/N3nN4f2y3B

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وأصبح بوجبا أول لاعب يسجل في النهائي من خارج منطقة الجزاء منذ هدف الإيطالي تارديلي بنهائي 1982.

1 - Paul Pogba has become the first-ever @ManUtd player to score in a @FIFAWorldCup final.



Devilish.#WorldCupFinal #WorldCup #FRA #CRO pic.twitter.com/MSdkcfmUQR

— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2018ودخل اللاعب تاريخ مانشستر يونايتد بتسجيل اسمه كأول لاعب من صفوف الشياطين الحمر يسجل بالمباراة الختامية في تاريخ مونديال.

1 - Paul Pogba is the first player to score a goal from outside the box in a #WorldCup final since Marco Tardelli in 1982.



Boom.



pic.twitter.com/220x3f3UxE

— OptaJohan (@OptaJohan) July 15, 2018وأول لاعب من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز يحرز في النهائي منذ الفرنسي الآخر إيمانويل بيتي في نهائي 1998.





