2018/07/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – اختير اكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا كأفضل لاعب في مونديال روسيا بعد تألقه وأدائه الكبير مع منتخب بلاده في مباريات البطولة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مودريتش يتفوق على الجميع في المونديال) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مودريتش يتفوق على الجميع في المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).