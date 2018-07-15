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مودريتش يتفوق على الجميع في المونديال
2018/07/15 | 20:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – اختير اكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا كأفضل لاعب في مونديال روسيا بعد تألقه وأدائه الكبير مع منتخب بلاده في مباريات البطولة .

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