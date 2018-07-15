فرنسا تتوج بكأس العالم 2018 بفوز كبير على كرواتيا برباعية

2018/07/15 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وتعد هذه المرة الثانية التي تفوز فيها فرنسا بالكأس فقد كانت المرة الأولى في عام 1998.بينما تعد هذه أول مرة يصل فيها منتخب كرواتيا للمباراة النهائية ولكنه سبق له الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 1998.



وكان الشوط الأول قد انتهي بتقدم فرنسا بهدفين مقابل هدف.



وجاء هدف فرنسا الأول في الدقيقة 18 برأس مهاجم كرواتيا ماندزوكيتش الذي وضع الكرة عن طريق الخطأ في مرماه.



وتعادل بيرسيتش في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.



ثم احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد اعتراض لاعبي فرنسا على لمس الكرة ليد لاعب كرواتيا ولجأ إلى الفيديو المساعد.



وتصدى مهاجم فرنسا غريزمان للركلة وأسكنها الشباك في الدقيقة 38.





وفي الشوط الثاني، سجل بوغبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 59 ثم أضاف مبابي الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65.



وقلص ماندزوكيتش النتيجة بهدف ثان لكرواتيا بعد خطأ فادح من حارس مرمى فرنسا الذي حاول مراوغته فاقتنصها ووضعها في المرمى في الدقيقة 69.



وفي آخر 20 دقيقة، حاول المنتخب الكرواتي الضغط من أجل تقليص النتيجة ولكنه واجه دفاعا قويا من لاعبي منتخب فرنسا الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة وأضاع بوغبا فرصة إحراز هدف خامس في نهاية المباراة.





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