ديشامب: نحن على رأس العالم لأربع سنوات قادمة

2018/07/15 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر شدد ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا والمتوج بكاس العالم روسيا 2018 عقب الفوز على كرواتيا بصعوبة المواجهة وسعادته بتحقيق اللقب.

الديوك الفرنسية تغلبت بأربعة اهداف مقابل هدفين على الفريق صاحب القميص الأبيض والأحمر، ويحقق اللقب الثاني في تاريخه خلال 20 عاماً.

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كأس الذهب في باريس وبُرج إيفيل يستعد لاستقبال الأبطالفرنسا أبطال العالم 👏🏆#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/IpuUbBsB5L

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وأعرب ديشامب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عن سعادته بالفوز "شيء جميل.



شيء رائع، هذا جيل جيد وهناك من منهم في سن التاسعة عشر ويتوج بكأس العالم".

وأردف "لم نقدم مباراة استثنائية وقدمنا لقاء ذهني.



سعيد لتلك المجموعة واتينا من بعيد وبعد المثابرة والعمل والانصات لي نجحنا هنا وسنكون على رأس العالم لمدة 4 سنوات قادمة".

وأنهى "أنا على نفس المستوى مثل زاجالو وبيكنباور الآن، على الأقل في الملعب ولا أفكر في نفسي.



تشعر بالفخر عندما تصل إلى أهدافك، لقد أصبنا فعلاً عندما خسرنا في نهائي اليورو قبل عامين لكننا عودنا كأبطال للعالم".

وفشلت كرواتيا في تحقيق اللقب بأول نهائي تخوضه ببطولات كأس العالم.





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