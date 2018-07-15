​كين يعيد لقب الهداف لإنجلترا بعد غياب 32 عام

2018/07/15 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتراختتمت اليوم منافسات كأس العالم بفوز منتخب فرنسا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين فقط، ليحصل الديوك على اللقب الثاني في تاريخهم.

كين حصل في تلك لبطولة على لقب الهداف، برصيد ستة أهداف، كان قد سجلها كلها قبل دور الـ 8 لينفرد بلقب الهداف قبل انتهاء البطولة بأيام طويلة.

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اللاعب أصبح الإنجليزي الأول الذي ينال جائزة هداف كأس العالم، منذ أن حققها جاري لينكر في بطولة عام 1986.

ورغم تسجل ستة أهداف في مباراة اليوم لم ينجح أي لاعب في ازاحة هاري كين من على عرش اللاعب الأكثر تسجيلًا في تلك النسخة من المونديال.

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كين كان قد سجل هدفين في اللقاء الافتتاحي أمام منتخب تونس، من كرتين رأسيتين حقق بها الفريق الفوز على نظيره التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

اللاعب الإنجليزي سجل ثلاثة أهداف أمام بنما في الجولة الثانية من دور المجموعات، من ركلتي جزاء وكرة ارتطمت في قدمه وتحولت لهدف، أما الهدف السادس فجاء من ركلة جزاء في دور الـ 16.





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