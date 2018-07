جريزمان أفضل لاعب في نهائي المونديال

2018/07/15 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر حصل أنطوان جريزمان، لاعب المنتخب الفرنسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي المونديال، بعد قيادته لمنتخب بلاده في تحقيق البطولة، بعد الفوز على كرواتيا.

وحققت الديوك الفرنسية، اللقب الثاني في تاريخها، بعد الفوز بأربعة أهداف لهدفين على حساب كرواتيا.

⭐️⭐️#FRAFrance have won the 2018 FIFA #WorldCup in Moscow! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/fZhmJmxjVh

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018وساهم جريزمان في تحقيق فرنسا البطولة، بعد أن ساهم في تسجيل الهدف الأول بركلة حرة ارتطمت بماندزوكيتش لاعب كرواتيا معلنة عن الهدف الأول لفرنسا.

وسجل جريزمان الهدف الثاني للديوك من علامة الجزاء، بعد أن تمكن المنتخب الكرواتي من تعديل النتيجة.





