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صورة : رئيسة كرواتيا تقبل كأس العالم قبل تسليمه لفرنسا
2018/07/15 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – قامت رئيسة كرواتيا بتقبيل كأس العالم الذهبية قبل أن يتم تسليمها لمنتخب فرنسا الذي توج بالبطولة على حساب الكروات برباعية لهدفين .

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