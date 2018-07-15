صورة : رئيسة كرواتيا تقبل كأس العالم قبل تسليمه لفرنسا

2018/07/15 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – قامت رئيسة كرواتيا بتقبيل كأس العالم الذهبية قبل أن يتم تسليمها لمنتخب فرنسا الذي توج بالبطولة على حساب الكروات برباعية لهدفين .

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