مودريتش على غرار ميسي

2018/07/15 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – اختير اكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا كأفضل لاعب في مونديال روسيا بعد تألقه وأدائه الكبير مع منتخب بلاده في مباريات البطولة ليتوج بهذه الجائزة وهو حزين لخسارة البطولة على غرار ميسي في 2014 .

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