أمير قطر: باسم العرب نرحب بالعالم في مونديال 2022

2018/07/15 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده "باسم كل العرب أجمع ترحب بالعالم في المونديال الذي تستضيفه الدوحة عام 2022".جاء ذلك خلال تسلّم أمير قطر، الراية الرمزية (شارة) للمونديال، الأحد، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استضاف بلاده مونديال2018.وأكد تميم أهمية مونديال 2022 لكل العرب، داعياً الجميع إلى حضور المسابقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).وحضر مراسم التسليم، التي أجريت الأحد في قصر الكرملين بموسكو، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".وشدد على ثقة قطر الكبيرة في الشباب العربي والأصدقاء الذين سيستعان بهم في تنظيم البطولة.وهنأ أمير قطر روسيا بنجاحها في تنظيم البطولة الكروية.ولفت إلى التعاون القطري الروسي من خلال اللجان المعنية بتنظيم كأس العالم في البلدين.وأكد استفادة الدوحة وتطلعها للتعاون مع روسيا في تنظيم المونديال القادم.بدوره، قال بوتين إنه "على يقين بأن قطر ستنجح في تنظيم كأس عالم بذات المستوى العالي الذي قدّمته بلاده."وأبدى استعداد روسيا لتقديم الخبرة والتجربة إلى قطر.أما رئيس"فيفا" جياني إنفانتينو، فقال "إن مشاعر الشغف والمحبة والعائلة والوحدة التي تجسدت في بطولة روسيا، ستنقل إلى قطر". وأكد أن "الأثر الإيجابي والحيوي الذي تركته كرة القدم في موسكو، سيكون هو ذاته في الدوحة بعد أربعة أعوام".ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول عام 2022.

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