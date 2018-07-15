مدرب فرنسا: لم نقدم مباراة استثنائية ولكننا نستحق لقب المونديال

2018/07/15 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الأحد، إن فريقه لم يقدم مباراة استثنائية في نهائي كأس العالم لكرة القدم ولكنه تمكن من إحراز 4 أهداف أمام كرواتيا ويستحق التتويج باللقب.وفي تصريح تلفزيوني لديشامب، أكد "لم نقدم مباراة استثنائية أمام كرواتيا، ولكننا سجلنا 4 أهداف، واستحقينا التتويج باللقب العالمي".وأضاف، "شيء رائع بالنسبة للاعبين التتويج بالمونديال، هذا جيل جيد هناك منهم من هو بطل وهو 19 عامًا فقط، أمامهم مستقبل كبير".وختم تصريحاته، "بالتأكيد مررنا بلحظات صعبة، ولكن لابد أن يحتفلوا فهم الآن على قمة الكرة العالمية لأربع مواسم".وتوّج المنتخب الفرنسي، اليوم، بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب 20 عامًا.وتغلبت فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.

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