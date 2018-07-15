غريزمان ولوكاس أول من يفعلاها منذ دجوركيف

2018/07/15 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – بعد تتويج انطوان غريزمان ولوكاس هيرنانديز بلقب كأس العالم مع فرنسا أصبحا بذلك أول لاعبين يتوجا بالدوري الاوروبي أو كأس الاتحاد الاوروبي سابقا وكأس العالم في سنة واحدة بعد دجوركيف مع فرنسا وانتر ميلان في 98 .

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