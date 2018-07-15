فاران ، رابع من يتوج بالمونديال ودوري الابطال في عام واحد

2018/07/15 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أصبح رافائيل فاران مدافع المنتخب الفرني هو رابع لاعب في التاريخ يتوج في عام واحد بلقب كأس العالم ودوري الابطال بعد كاريبيو في 1998 (فرنسا وريال مدريد) ، وروبرتو كارلوس في 2002 (البرازيل وريال مدريد) ، وخضيرة في 2014 (ألمانيا وريال مدريد).

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