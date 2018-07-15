هاى ميركاتو…جولة جديدة فى عالم الميركاتو …الأحد 15 يوليو

2018/07/15 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_مع بدء الإنتقالات الصيفية تسعى كل أندية أوروبا لتعزيز صفوفها بنجوم كبار من أجل المنافسة بقوة الموسم المقبل وسوف نستعرض يوميا فى هذا التقرير أحدث أخبار السوق كما عودناكم في كل سوق إنتقالات.

_ويستهام يتعاقد رسميا مع جناح لاتسية فيليب أندرسون مقابل 47 مليون يورو .

_سيمون زازا سيغادر فالنسيا

_لاتسيو مصر بجلب فاجنر البرازيلي الظهير الايمن

_يوفنتوس اجرى اتصالات أولية مع ريال مدريد من اجل ضم مارسيلو

_الإنتر يرغب في التعاقد مع بارديس نجم وسط زينيت الروسي.

_ أليسون يُريد اللعب في ريال مدريد لكن ليفربول وتشيلسي هما المستعدين لدفع المبلغ الذي يطلبه روما وهو 70 مليون يورو

_يرتولاتشي في طريقه لتجديد العقد بعد توصية و رغبة مدرب الميلان جاتوزو.

_واتفورد و بيرنلي تواصلوا مع وكيل أعمال لاعب منتخب مصر و نادي الزمالك طارق حامد لانتقال اللاعب إلى البريميرليج مقابل 1.5 مليون باوند.

_ساوثهامبتون قدم عرض لمهاجم ليفربول داني إينجز

_ريال مدريد أبلغ مانشستر سيتى بانة سيبيع كوفاسيتش أذا وصل عرض يقدر ب 80 مليون أسترلينى

_كريستيانو رونالدو وصل إلى تورينو.

_فولهام ينافس إنتر ميلانو من أجل مالكوم جناج بوردو.

_في حال رحيل بريستيش لمانشستر يونايتد …الإنتر سيتعاقد مع كييزا أو سوسو.

_برونموث وإيفرتون يتنافسان على لاكسالت ظهير أيسر جنوي وأورجواي.

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