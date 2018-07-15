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3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم في روسيا
2018/07/15 | 21:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغ عدد الجماهير التي حضرت مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا أكثر من 3 ملايين شخص.

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