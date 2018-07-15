3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم في روسيا

2018/07/15 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد الجماهير التي حضرت مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا أكثر من 3 ملايين شخص.

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