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الإعلان عن الفائزين بجوائز
2018/07/15 | 21:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عقب التغلب على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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