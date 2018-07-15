بحضور الشرطة الروسية... ترحيل 420 من إرهابي درعا نحو الشمال السوري (بالصور)

2018/07/15 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت اليوم الأحد 15 تموز/ يوليو عملية إخراج الدفعة الأولى من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في درعا ممن رفضوا تسوية أوضاعهم، مع أفراد عائلاتهم، إلى الشمال السوري.

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