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بحضور الشرطة الروسية... ترحيل 420 من إرهابي درعا نحو الشمال السوري (بالصور)
2018/07/15 | 21:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمت اليوم الأحد 15 تموز/ يوليو عملية إخراج الدفعة الأولى من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في درعا ممن رفضوا تسوية أوضاعهم، مع أفراد عائلاتهم، إلى الشمال السوري.

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