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مبابي وكورتوا ومودريتش يحصدون جوائز مونديال روسيا
2018/07/15 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحصد الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب صاعد، في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعد مساهمته الفعالة مع الديوك في المونديال.وساهم كورتوا في تقدم منتخب بلجيكا عبر أدوار نهائيات كأس العالم، وقام بالعديد من التصديات الرائعة خلال مباريات منتخب بلاده، آخرها مباراة تحديد المركز الثالث أمس السبت أمام المنتخب الإنجليزي.

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