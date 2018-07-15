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ترقب في إيران لنتائج قمة هلسنكي
2018/07/15 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تنظر طهران بأهمية إلى قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، في حال ناقش الطرفان ملف وجود القوات الإيرانية في سوريا.

طهران تؤكد أنه شرعي وتملك الحكومة السورية وحدها تحديد مصيره.

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