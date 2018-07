ترامب يهنئ بوتين بنجاح

2018/07/15 | 21:12

Reuters Kevin Lamarque

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بإقامة "إحدى أفضل" بطولات كأس العالم لكرة القدم في التاريخ.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها مساء اليوم الأحد إثر اختتام المباراة النهائية لمونديال 2018، الذي فاز فيه منتخب فرنسا متغلبا على نظيره الكرواتي بنتيجة 4:2: "تهانينا لفرنسا، التي لعبت كرة قدم رائعة وفازت في كأس العالم 2018، كما نهنئ الرئيس بوتين وروسيا لإقامة بطولة كأس العالم العظيمة حقا والتي كانت من الأفضل في التاريخ!".

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup.



Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2018 г.

وقدم ترامب تهنئته لبوتين بعد مغادرته غلازغو الإسكتلندية، في وقت سابق من الأحد، متوجها إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي لعقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي ستكون الأولى من نوعها بين الزعيمين، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترا ملموسا على خلفية عدد من القضايا الخلافية.

المصدر: تويتر

