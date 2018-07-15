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خروج دفعة أولى من مسلحي درعا البلد لإدلب
2018/07/15 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أفادت مراسلتنا بخروج الحافلات التي تقل الدفعة الأولى من مسلحي درعا البلد وعائلاتهم إلى إدلب.

يأتي هذا فيما استعاد الجيش سيطرته على قرية مسحرة في ريف القنيطرة بعد معارك مع المسلحين.

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