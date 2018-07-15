الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


صور : تتويج منتخب فرنسا بـ كاس العالم 2018
2018/07/15 | 21:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت وسائل الاعلام عن صور المنتخب الفرنسي أثناء تتويجه بعد الفوز بمونديال روسيا 2018 علي حساب الكروات .

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-15_18-01-19_276909-200x153

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور : تتويج منتخب فرنسا بـ كاس العالم 2018) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور : تتويج منتخب فرنسا بـ كاس العالم 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ أمير الكويت يبدي استعداد بلاده لدعم العراق لتجاوز ما يمر به من أحداث
⋙ مبابي ، ثالث أصغر من يتوج بلقب كأس العالم
⋙ فرنسا تفوز بالمونديال بأقل سيطرة على الكرة
⋙ مودريتش ، أول كرواتي يفوز بالكرة الذهبية المونديالية
⋙ كورتوا أفضل حارس في كاس العالم
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - شاهد ملخص وأهداف مباراة فرنسا ضد كرواتيا في كأس العالم 2018
⋙ "عرض الخيالة"...دبابات روسية تطلق النار بلا توقف (فيديو وصور)
⋙ بحضور الشرطة الروسية... ترحيل 420 من إرهابي درعا نحو الشمال السوري (بالصور)
الأكثر شيوعا