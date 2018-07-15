صور : تتويج منتخب فرنسا بـ كاس العالم 2018

2018/07/15 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت وسائل الاعلام عن صور المنتخب الفرنسي أثناء تتويجه بعد الفوز بمونديال روسيا 2018 علي حساب الكروات .

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