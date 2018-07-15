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فرنسا تفعلها للمرة الاولى منذ مونديال 98 ويورو 84
2018/07/15 | 21:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – تمكن المنتخب الفرنسي من تحقيق فوزه الرابع على التوالي في كأس العالم بعد التغلب على كرواتيا برباعية لهدف لتكون بذلك المرة ااولى التي تفوز فيها فرنسا باربع مباريات متتالية في بطولة قارية منذ مونديال 98 ويورو 84 .

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