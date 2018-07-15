نتيجة نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا، الملعب والقنوات الناقلة

2018/07/15 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

استضافت روسيا النسخة رقم 21 من بطولة كأس العالم في صيف عام 2018، وهو الحدث الرياضي الأكبر على وجه الكرة الأرضية وذلك نظرًا للشعبية الجارفة التي تتمتع بها لعبة كرة القدم، ما يجذب نسب مشاهدة تلفزيونية أكبر حتى من نسب مشاهدة الأولمبياد.

كانت هذه بطولة كأس العالم 2018 الأخيرة بنظامها الحالي وتوقيتها الصيفي قبل أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022، والتي ستشهد إقامة البطولة في توقيت الشتاء الأوروبي بسبب القلق من مناخ دولة قطر في الصيف.

كما سيزداد عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 منتخبًا بدءً من نسخة عام 2026، والتي يُرجح أن تقام في 3 بلدان هي الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

على أي حال، نحن نشهد في الوقت الحالي تجمع أفضل لاعبي ومنتخبات كرة القدم حول العالم في روسيا على أمل الفوز بلقب بطولة المونديال، والتي وصلت حتى الآن لنصف النهائي، والمربع الذهبي هذا العام متكون من إنجلترا وكرواتيا وبلجيكا وفرنسا.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل شئ عن نهائي كأس العالم 2018، الموعد والنتيجة، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك..

ما هي نتيجة نهائي كأس العالم 2018؟ انطلقت صافرة بداية مباراة نهائي كأس العالم 2018 في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأحد 15 يوليو 2018 ميلادياً، 2 ذو القعدة 1439 هجرياً.

أبطال #روسيا2018⁠ ⁠ #FRA⁠ ⁠ pic.twitter.com/cxy1cVa4rm

— كأس العالم | World Cup 🏆 (@WCar2018) July 15, 2018انتهى اللقاء بانتصار الديوك بأربعة أهدافٍ لهدفين، وبذلك رفعوا الكأس للمرة الثانية في تاريخهم، أما كرواتيا فحصلت الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخها.

نتيجة نهائي كأس العالم 2018: المباراة الموعد النتيجة الملعب فرنسا - كرواتيا الأحد 15 يوليو 2018 ميلادياً، 2 ذو القعدة 1439 هجرياً، 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة 2-4 استاد لوجنيكي، موسكو ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2018؟ وكيف يمكنني متابعته؟ حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم 2018، وخصصت له 4 قنواتٍ ناقلة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

المباراة القنوات الناقلة فرنسا - كرواتيا beIN SPORTS MAX HD 1, beIN SPORTS MAX HD 2, beIN SPORTS MAX HD 3, beIN SPORTS MAX HD 4 يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الأفضل في كرة القدم عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي كأس العالم 2018 مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

المباراة البث المباشر عبر الإنترنت التغطية المباشرة عبر جول فرنسا - كرواتيا beIN CONNECT اضغط هنا لمتابعة تغطية نهائي كأس العالم مباشرةً ولحظةً بلحظة من هما طرفي نهائي كأس العالم 2018؟ انطلق نصف نهائي كأس العالم يوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 ميلادياً، 26 شوال 1439 هجرياً، وكانت مباراته الأولى بين فرنسا وبلجيكا، وانتهت بانتصار الديوك بهدفٍ نظيف، أما المباراة الثانية فجمعت كرواتيا بإنجلترا وانتهت بانتصار زملاء لوكا مودريتش بهدفين لهدف.

🏆نهائي #كأس_العالم 2018⚽️ #CRO ⁠ ⁠- #FRA ⁠📆 الأحد 15 يوليو⏱ 6:00 مساءً🏟 ملعب لوجنيكي #worldcup ⁠ ⁠⁠ #روسيا2018 ⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠ pic.twitter.com/s3d7DGhCwV

— كأس العالم | World Cup 🏆 (@WCar2018) July 11, 2018 سيجمع نهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا، أما مباراة الثالث والرابع فستجمع بين بلجيكا وإنجلترا.

جدول مباراة نهائي كأس العالم 2018: المباراة الموعد الملعب فرنسا - كرواتيا الأحد 15 يوليو 2018 ميلادياً، 2 ذو القعدة 1439 هجرياً، 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد لوجنيكي، موسكو أين أقيم نهائي كأس العالم 2018؟

أقيم نهائي كأس العالم هذا العام على استاد لوجنيكي، الذي يعد الملعب الرسمي لمنتخب روسيا، والواقع في العاصمة موسكو، وهو الملعب الأكبر في البلاد وواحداً من أكبر ملاعب أوروبا، حيث تبلغ سعته 81 ألف مشجع.

كان هذا الملعب واحداً من الملاعب الرئيسية في دور الألعاب الأوليمبية 1980، واستضاف وقتها حفلي الافتتاح والختام، كما أن نهائي بطولة كرة القدم أُقيم عليه، ولم يكن هذا النهائي الوحيد الذي استضافه لوجنيكي، فنهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1999 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2008 أقيما عليه، وخلال كأس العالم سيحتضن لوجنيكي 6 مبارياتٍ بالإضافة للنهائي.

لا توجد أندية مقرها الرسمي هو هذا الملعب، لكنه كان يستضيف عادةً مباريات سيسكا موسكو، توربيدو موسكو وبارتاك موسكو، بالإضافة إلى مواجهات المنتخب الروسي.

عندما استضاف لوجنيكي نهائي بطولة الهوكي العالمية عام 1957 بين السويد والاتحاد السوفيتي كان الملعب الأكبر في العالم، وكانت سعته تبلغ 55 ألف مشجع.

لا يقتصر الملعب على استضافة الأحداث الرياضية العالمية وحسب، بل تقام عليه أيضاً حفلات الموسيقى، وسبق أن استضاف حفلات لمغنيين عالميين مثل مادونا ومايكل جاكسون.

ما هي خريطة مقاعد استاد لوجنيكي؟ استاد لوجنيكي هو أحد ملاعب التصنيف الرابع في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما يعني أنه صالح لاستضافة نهائيات البطولات المجمعة الكبرى مثل دوري الأبطال والدوري الأوروبي وغيرهما، وهو أيضاً متعدد الأغراض ولا يقتصر على استضافة المواعيد الرياضية وحسب، بل تُقام عليه الحفلات الغنائية وغيرها.

خضع الملعب لتجديدات كبيرة في عام 2013، ووقتها تم هدم المكان الأصلي للتوسعة للاستاد الجديد، وانتهت أعمال التطوير عام 2017، وزادة قدرته الاستيعابية إلى 78 إلى 81 ألف مشجع.

كيف أحصل على تذكرة حضور نهائي كأس العالم 2018؟ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تم تعيين 1,698,049 تذكرة منذ بدء عملية البيع في سبتمبر الماضي، ونحن الآن في آخر مرحلة للبيع التي بدأت في 18 أبريل وستستمر حتى يوم النهائي 15 يوليو.

تم بيع تذاكر المونديال عبر موقع الفيفا الخاص ببطاقات الحضور، وتفاوتت أسعار التذاكر حسب فئاتها المختلفة.

قسم الاتحاد الدولي لكرة القدم أسعار تذاكر كأس العالم إلى 4 فئاتٍ مختلفة، وأتاح تذاكر الفئات 1 و2 و3 للشراء عبر الإنترنت، أما الفئة 4 فخصصت للمقيمين في روسيا، وبلغ عدد تذاكر هذه الفئة 350 ألف تذكرة سيتم بيعها في مناطق المشجعين قبل وخلال المونديال.

تُعد تذاكر الفئة الرابعة هي الأقل تكلفةً من بين جميع الفئات، حيث ستُكلف مقتنيها ما يقارب من 24 دولار أمريكي، مقابل قرابة 113 دولار كلفت مشتري تذاكر الفئات الثلاثة الأولى ...



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ماذا تعرف عن موسكو؟ موسكو هي عاصمة روسيا وأكبر مدنها من حيث عدد السكان، فهي موطن لحوالي 12.5 مليون نسمة.

تعد هذه المدينة مركزاً ثقافياً وسياسياً واقتصادياً وعلمياً، وهي أكبر مدينة في أوروبا وواحدة من اسرع الوجهات السياحية نمواً حول العالم.

تقع العاصمة في أقصى شمال البلاد، وهي مدينة باردة وبها الكثير من المعالم الحضارية مثل برج أوستانكينو أطول مبنى قائم في أوروبا، والبرج الفيدرالي أعلى ناطحة سحاب في القارة العجوز، ومركز موسكو الاقتصادي الدولي.

تُعرف موسكو برقي عمارتها وفنها، وتعد كاتدرائية القديس باسيليوس هي النقطة المركزية للعاصمة الروسية.





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