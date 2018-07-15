فيديو - شاهد ملخص وأهداف مباراة فرنسا ضد كرواتيا في كأس العالم 2018

2018/07/15 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف ملعب نيجني نوفجورود بالعاصمة الروسية موسكو نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا، وانتهت المباراة بانتصار الديوك بأربعة أهدافٍ لهدفين.

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بدأ الفاتريني اللقاء بقوةٍ وكان على وشك التقدم، لكن الزُرق باغتوهم وسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، وجاء الهدف من ضربة حرة على اليمين، نفذها جريزمان بعرضية إلى عمق المنطقة حولها ماندجوكيتش بالخطأ في مرماه.

هدف ⚽️ ماندزوكيتش يسجل أول أهداف اللقاء ولكن في مرماه!🇭🇷 0 - 1 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/dyw8Yudhxi

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018 تعادل الكروات في غضون 10 دقائق، وجاء الهدف من ضربة حرة أيضاً لكن من اليسار، نفذها مودريتش بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء، حيث فرساليكو الذي حول الكرة برأسه لعمق المنطقة، فتابعها ماندجوكيتش برأسه لفيدا الذي مهدها لبيريشيتش الذي راوغ كانتي ثم أرسل تسديدة يسارية سكنت شباك لوريس.

هدف ⚽️ #بيريسيتش يدرك التعادل بعد لعبة منظمة!🇭🇷 1 - 1 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/LExKPE9fIX

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018 احتسب الحكم ركلة جزاء لفرنسا في الدقيقة 38، نفذها جريزمان بتسديدة على يمين سوباشيتش الذي طار للجهة الأخرى فعبرت الكرة للشباك.

هدف ⚽️ غرزيمان @AntoGriezmann يسجل الثاني من علامة الجزاء!🇭🇷 1 - 2 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/WSWs0pMaX0

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018 انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة، وفي الدقيقة 59 أضاف بوجبا الهدف الثالث للديوك، وجاء الهدف من تسديدة يسارية من على حافة منطقة الجزاء عبرت للشباك من على يمين حارس موناكو.

هدف ⚽️ #مبابي ، #غريزمان وأخيرا بوغبا @paulpogba بيسارية ذكية!🇭🇷 1 - 3 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/KIGPFPAVu9

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018 بعدها بـ6 دقائق أضاف مبابي الهدف الرابع، وجاء بنفس طريقة هدف نجم اليونايتد حيث سدد مراهق باريس سان جيرمان كرة أرضية عبرت للشباك من على يمين سوباشيتش أيضاً.

هدف ⚽️ مبابـــــــــــي...



أول مراهق يسجل في نهائي كأس العالم بعد بيليه!🇭🇷 1 - 4🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/6JYFCQMAFx

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018 في الدقيقة 69 سجل ماندجوكيتش آخر أهداف المباراة لكن لكرواتيا هذه المرة، وجاء الهدف من خطأ لا يغتفر من لوريس الذي وصلت له الكرة في منطقة الجزاء، فضغط عليه نجم يوفنتوس فحاول حارس السبيرز مراوغته، لكن الكرة اصطدمت بمهاجم البيانكونيري وعبرت للشباك.

هدف ⚽️ خطأ لا يغتفر من هوغو وماندزوكيتش بالمرصاد!🇭🇷 2 - 4 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/3oM5sLSZbT

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018 في النهاية رفعت فرنسا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد مونديال 1998، وأصبح ديشان ثالث مدرب يفوز بالبطولة لاعباً ومدرباً، أما الفاتريني فقد فاز بالميدالية الفضية لأول مرة في تاريخه.

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