كورتوا أفضل حارس في كاس العالم

2018/07/15 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخلف كورتوا المرشح للانتقال من تشيلسي الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني في الأسابيع المقبلة الألماني مانويل نوير الذي خرج مع بلاده من الدور الأول.

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