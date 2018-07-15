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كورتوا أفضل حارس في كاس العالم
2018/07/15 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وخلف كورتوا المرشح للانتقال من تشيلسي الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني في الأسابيع المقبلة الألماني مانويل نوير الذي خرج مع بلاده من الدور الأول.

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