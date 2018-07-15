فرنسا تحصد المكافأة الأغلى في نسخ كأس العالم

2018/07/15 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أصبح المنتخب الفرنسي بطلا للعالم لأربع سنوات مقبلة حتى 2022، بعد الفوز باللقب الثاني في تاريخه على حساب كرواتيا.

الديوك الفرنسية صاحت في المباراة النهائية بالفوز على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوجنيكي.

المنتخب الفرنسي حقق اللقب بعد غياب 20 عاما، بعد الوصول للنهائي الثالث في تاريخه.

وسيحصل المنتخب الفرنسي على 38 مليون دولار كمكافأة الفوز باللقب العالمي، في حين سيحصل المنتخب الكرواتي على 28 بعدما حل كوصيف.

المنتخب البلجيكي الذي حقق المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، سيحصد 24 مليون دولار فيما سيكتفي المنتخب الإنجليزي رابع المونديال بـ22 مليون.

ماندزوكيتش وفتحي وبوحدوز وأبرز من سجلوا أهداف عكسية في كأس العالم

بينما المنتخبات التي وصلت لمرحلة ربع النهائي وهي، روسيا والبرازيل والسويد وأوروجواي ستحصد 16 مليون دولار.

مقابل 12 مليون دولار للمنتخبات التي ودعت من دور الـ16، و8 مليون دولار للمنتخبات التي خرجت من الدور الأول من المسابقة.

ما تجيب الشمسية دي شوية كأني أنا اللي جبتها 😁☂️#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/kWntDAGznP

— جول مصر (@goaleg) July 15, 2018وكان المنتخب الألماني قد حقق لقب النسخة الماضية عام 2014، ليحصد 35 مليون دولار فيما حصدت الأرجنتين 25 مليون دولار، مما يدل على زيادة قيمة الجوائز.





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