خاص - روما يتجه لضم دوناروما في حال رحيل أليسون

2018/07/15 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر جول أن نادي روما الإيطالي قد يوافق على بيع حارسه البرازيلي أليسون بيكر ولكن في حال التعاقد مع حارس مرمى آخر.

النادي الإيطالي لا يغب حتى الآن في التخلي عن أليسون ولكن الحارس يضغط الآن من أجل الرحيل مع وجود عروض محتملة من ليفربول وتشيلسي وريال مدريد.

على الجانب الآخر، مونشي بدأ التحرك لمحاولة إيجاد حارس بديل ويتصدر الإيطالي جانلويجي دوناروما الترشيحات.

سعر دوناروما سيكون أقل من سعر أليسون في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ولكن صغر سنه سيجعله هدفًا اول لروما من أجل المستقبل.

ميلان كان قد تعاقد بالفعل مع بيبي رينا حارس نابولي السابق مما قد يسهل مهمة خروج دوناروما مع رغبته السابقة في الرحيل.

دوناروما كان قريبًا من الرحيل الموسم الماضي بعد خلافات بين النادي وكيل أعماله قبل ان يجدد تعاقده لتعود أهخبار رحيله مجددًا مع نهاية الموسم.

لم يقدم الحارس الإيطالي المستوى المنتظر خلال الموسم وتسبب في عديد الاخطاء كان أبرزها التي تسببت في خسارة ميلان للكأس أمام يوفنتوس.





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