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ليكيب : مونديال آخر
2018/07/15 | 22:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – عنونت صحيفة ليكيب الفرنسية عبر موقعها الرسمي بعد تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 قائلة : ” مونديال آخر “مثنية عى انتصار الديوك على المنتخب الكرواتي وتتويجهم بلقب كأس العالم الثاني .

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