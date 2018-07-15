رونالدو يصل الى تورينو لبدء مشواره في يوفنتوس

2018/07/15 | 22:27

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هاي كورة – وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني السابق ونجم نادي يوفنتوس الايطالي الجديد الى مدينة تورينو من اجل اتمام انتقاله رسميا للبيانكونيري.

ووصل رونالدو الى تورينو رفقة عائلته من أجل بدء مسيرته مع البيانكونيري وتقديمه رسميا خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده الاثنين.

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