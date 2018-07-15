2018/07/15 | 22:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أعرب رافائيل فاران مدافع المنتخب الفرنسي عن سعادته بتتويجه بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي .
وقال : ” لدينا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين ، وقد عانينا معا.
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وقال : ” لدينا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين ، وقد عانينا معا.
وانا لا أدرك ما أعيشه ، وقد انفجرت مسيرتي بشكل كبير “.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاران : لا أدرك ما أعيشه هذه الأيام) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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