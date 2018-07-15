فاران : لا أدرك ما أعيشه هذه الأيام

2018/07/15 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أعرب رافائيل فاران مدافع المنتخب الفرنسي عن سعادته بتتويجه بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي .

وقال : ” لدينا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين ، وقد عانينا معا.



وانا لا أدرك ما أعيشه ، وقد انفجرت مسيرتي بشكل كبير “.

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