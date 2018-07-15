2018/07/15 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – سجل كيليان مبابي أربعة أهداف في مونديال روسيا 2018 ليكون ثاني أصغر لاعب يسجل عددا كبيرا من الاهداف في المونديال بعد بيليه 6 اهداف في مونديال 58 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي ، ثاني أكثر لاعب شاب يسجل اهدافا في المونديال) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي ، ثاني أكثر لاعب شاب يسجل اهدافا في المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).