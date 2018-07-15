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مبابي ، ثاني أكثر لاعب شاب يسجل اهدافا في المونديال
2018/07/15 | 22:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – سجل كيليان مبابي أربعة أهداف في مونديال روسيا 2018 ليكون ثاني أصغر لاعب يسجل عددا كبيرا من الاهداف في المونديال بعد بيليه 6 اهداف في مونديال 58 .

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