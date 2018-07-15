كاسيميرو يهنيء فاران على تتويجه بالمونديال

2018/07/15 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – هنأ البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد زميله في الفريق الابيض راائيل فاران على تتويجه بكأس العالم وقال عبر التويتر : ” مبروك يا صديقي وإنه لفخر أن ألعب إلى جانب بطل العالم مثلك “.

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