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كاسيميرو يهنيء فاران على تتويجه بالمونديال
2018/07/15 | 22:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – هنأ البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد زميله في الفريق الابيض راائيل فاران على تتويجه بكأس العالم وقال عبر التويتر : ” مبروك يا صديقي وإنه لفخر أن ألعب إلى جانب بطل العالم مثلك “.

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