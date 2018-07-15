اجتماع خاص في البرلمان البريطاني لدعم كوردستان

2018/07/15 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت مجموعة دعم إقليم كوردستان في مجلس النواب البريطاني(APPG) إجتماعها السنوي بحضور ممثل حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا وعدد من أعضاء مجلس النواب واللوردات، حيث تم إعادة إنتخاب عضو البرلمان جاك لوبريستي رئيساً لهذه المجموعة.في مستهل الإجتماع قدم غاري كينت مدير المجموعة تقريراً حول الزيارة الأخيرة للمجموعة إلى كوردستان وبغداد، أشار فيه إلى إستعداد برلمان كوردستان لتأسيس مجموعة خاصة من البرلمانيين لتعزيز العلاقات مع بريطانيا.وأضاف قائلاً؛ من الممكن عمل المجموعتين بشكل مشترك لاسيما من ناحية تأهيل البرلمانيين في كوردستان، وبالامكان مشاركة الجهات الأخرى في هذه العملية، مثل مؤسسة ويستمنيستر للديمقراطية، وفي الوقت نفسه العمل على رفع قدرات المنظمات المدنية، وبشكل خاص منظمات الطلبة والشبيبة.وأشار جاك لوبريستي رئيس المجموعة إلى أن أهم نقاط الزيارة إلى بغداد وبرلمان كوردستان وإستعداد برلمان كوردستان لتأسيس مجموعة برلمانية خاصة بالعلاقات مع بريطانيا.وقال: "العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وبريطانيا في غاية الأهمية.نحن سنعمل أكثر في مجال الإهتمام بهذه العلاقات" .من جانب آخر تحدث روبرت هالفن نائب رئيس المجموعة عن الرغبة التي تلمسها خلال زيارته إلى جامعات أربيل ودهوك من طلبة جامعات كوردستان لإكمال دراساتهم في الجامعات البريطانية، والصعوبات التي يلاقونها حين طلب تاشيرة السفر إلى بريطانيا.هذا وتحدث المشاركون في الإجتماع عن مسألة وجود اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان، حيث يشكلون أعباء إقتصادية ثقيلة على كاهل الإقليم.وفي الوقت نفسه قدمت ماري غليندن عضو البرلمان البريطاني مقترحاً للإستفادة من العلاقات بين الجامعات، والمدن والمواقع الإجتماعية في إقليم كوردستان وبريطانيا ليكون لها تأثيراً إيجابياً في مد جسور العلاقات بين الجانبين.من جانبه هنأ كاروان جمال طاهر ممثل حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا جاك لوبريستي بمناسبة إعادة إنتخابه رئيساً لمجموعة دعم إقليم كوردستان في البرلمان البريطاني (APPG).كما قدم في الوقت نفسه نبذة وجيزة عن الإنتخابات العامة التي أجريت في العراق ودور الكورد في تأسيس الحكومة العراقية الجديدة، وأضاف؛ "نحن الآن في إنتظار تشكيل حكومة شاملة وذات قاعدة عريضة في العراق، ونأمل أن نكون جزءاً من هذه الحكومة.حكومة تاخذ بنظر الإعتبار كل الجهود والتراجيديا التي مر بها العراق.حكومة تمثل جميع ألأطياف وتقديم الخدمات للجميع من دون تمييز من أجل إستتباب الأمن والإستقرار في المنطقة".

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