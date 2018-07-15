الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


صور| أجواء الاحتفالات في شوارع باريس بعد الفوز بكأس العالم
2018/07/15 | 22:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

خرج مئات آلاف من الفرنسيين في شوارع باريس عقب فوز الفريق الوطني الفرنسي في مونديالروسيا 2018،  كأس العالم روسيا لسنة 2018.

كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشجعيين الفرنسيين أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

www.alghad.tv/wp-content/uploads/2018/07/37249612_2026569064034535_2141404628598652928_n

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور| أجواء الاحتفالات في شوارع باريس بعد الفوز بكأس العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور| أجواء الاحتفالات في شوارع باريس بعد الفوز بكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بحسب استطلاع للرأي.. القيادة الكوردية نجحت بتطوير المدن والإعمار والإدارة مقارنة بالمحافظات الجنوبية
⋙ بالصور..مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم من داخل أجمل المسابح بفلوريدا
⋙ القبض على ثلاث شابات ورجل لاقتحامهم ملعب نهائي كأس العالم
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف أسباب زيارات نتنياهو المتكررة إلى روسيا
⋙ شاهد:هدف رائع للجوهرة الكندية المطلوب في ريال مدريد
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف أسباب زيارات نتنياهو المتكررة إلى روسيا
⋙ فيديو: هدف رائع للجوهرة الكندية المطلوب في ريال مدريد
⋙ بالصور..مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم من داخل أجمل المسابح بفلوريدا
الأكثر شيوعا