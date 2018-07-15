صور| أجواء الاحتفالات في شوارع باريس بعد الفوز بكأس العالم

2018/07/15 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج مئات آلاف من الفرنسيين في شوارع باريس عقب فوز الفريق الوطني الفرنسي في مونديالروسيا 2018، كأس العالم روسيا لسنة 2018.

كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشجعيين الفرنسيين أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

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