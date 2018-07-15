فيديو| احتفالات الفرنسيين في محيط «برج إيفل» بعد الفوز بكأس العالم

2018/07/15 | 22:41

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أحرز منتخب فرنسا لقب كأس العالم بكرة القدم 2018 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الاحد في ملعب لوجنيكي بموسكو عاصمة روسيا.

المزيد من التفاصيل يتحدث مراسل الغد من موسكو يوسف بقار، مع الإعلامي محمد نوار، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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