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فيديو| البرلمان الأردني يبدأ جلسات الرد على بيان حكومة الرزاز
2018/07/15 | 22:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بدأ أعضاء مجلس النواب الأردني جلساتهم للرد على البيان الوزاري للدكتور عمر الرزاز بجلسات صباحية ومسائية وبحضور الرزاز وأعضاء حكومته، نواب أبدوا ملاحظاتهم على البيان الوزاري تمهيدا للتصويت على الثقة.

المزيد من التفاصيل في سياق تقرير داما الكردي مراسلة الغد من عمان.

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