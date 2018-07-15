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ماكرون يتخلى عن الرسميات ويحتفل على طريقة بوجبا الشهيرة (فيديو)
2018/07/15 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبدو أن فرحة التتويج بكأس العالم، دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتخلي عن دبلوماسيته والرسميات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية.

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