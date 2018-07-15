ماكرون يتخلى عن الرسميات ويحتفل على طريقة بوجبا الشهيرة (فيديو)

2018/07/15 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن فرحة التتويج بكأس العالم، دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتخلي عن دبلوماسيته والرسميات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية.

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