مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم على وزارة بأفغانستان

2018/07/15 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون في الهجوم الذي استهدف مقر وزارة التنمية الريفية بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد.

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