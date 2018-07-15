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مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم على وزارة بأفغانستان
2018/07/15 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون في الهجوم الذي استهدف مقر وزارة التنمية الريفية بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد.

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