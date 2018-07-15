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22 رقما قياسيا من نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا
2018/07/15 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصدت الديوك الفرنسية اليوم، الأحد 15 يوليو/تموز، لقب كأس العالم روسيا 2018، على حساب كرواتيا برباعية مقابل هدفين، ليكون اللقب الثاني لها بعد مونديال 1998.

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