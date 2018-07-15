بعد تتويج فرنسا بالمونديال... أمير قطر يتحدث عن إنجاز رياضي

2018/07/15 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم "روسيا 2018"، وبعث رسالة إلى العالم بشأن "مونديال قطر 2022".

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