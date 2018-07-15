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مسؤول في كردستان: خدمة الإنترنت قد تعود بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة
2018/07/15 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عزا مسؤول في اقليم كردستان اسباب تلكؤ وقطع خدمات الانترنت الى الازمة الحاصلة في وسط وجنوب العراق.

وقال نائب محافظ اربيل طاهر عبدالله ان خدمة الانترنت قد تعود بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة مضيفا ان شبكات الاتصال المحلي داخل الاقليم تعمل بحدود مقبولة.

وقد انقطعت خدمة التواصل الاجتماعي عن اغلب مناطق إقليم كردستان بشكل متزامن مع اجراءات اتخذتها السلطات في بغداد بقطع خدمة الانترنت في بعض مناطق العاصمة ومحافظات اخرى.

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