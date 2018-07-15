كفاح محمود: لو طبقت الفيدرالية لاختلف الوضع بشكل تام

2018/07/15 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات نتاجا للسياسيات الخاطئة والتهميش.

وأكد محمود في تصريح، ان ما تشهده البصرة والمحافظات الأخرى، سببه عدم استجابة الحكومة لطلبات الأهالي وتهميش صوت الآخر، مبينا ان الأمور كانت ستختلف بشكل تام لو تمت الموافقة على انشاء إقليم البصرة.

اضاف محمود ان عدة جهات طرحت الحل الفيدرالي للعراق، وتؤكد الأحداث والأزمات مصداقية ودقة ذلك الطرح، معربا عن امله ان تحقق التظاهرات أهدافها الوطنية دون المساس بالمصالح العامة، ومشددا على عدم السماح للأطراف المخربة على حد وصفه بالاندساس بين المتظاهرين، وتحويلها إلى عمليات فوضى.

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