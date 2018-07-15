الخطوط الجوية العراقية تعلن استمرار أنشطتها في جميع المطارات داخل البلاد

2018/07/15 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استمرار أنشطتها اليومية في جميع المطارات داخل البلاد.

وقالت الشركة في بيان لها إن حركة الطائرات شهدت انسيابية عالية في نقل المسافرين إلى مختلف القطاعات الداخلية والخارجية دون معوقات تذكر عبر التزامها بالمواعيد المحددة لتوقيتات الرحلات إضافة إلى استمرار عمل جميع مكاتب حجز واصدار تذاكر السفر وفق السياقات المعتادة.

وأضاف البيان أن الشركة وفرت الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الناقل الوطني للمسافرين إضافة إلى الخدمات الأرضية الأخرى التي تقدم لشركات الطيران والنواقل المحلية والاجنبية.

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