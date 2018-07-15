جريزمان: فكرت في تقليد زيدان بركلة الجزاء

2018/07/15 | 22:46

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هاي كورة – تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الفائز ببطولة كأس العالم في روسيا عن شعوره عقب تحقيق اللقب رفقة منتخب بلاده وما دار بتفكيره أثناء تنفيذ ركلة الجزاء التي نجح في احرازها.

وكان المنتخب الفرنسي قد تُوج ببطولة كأس العالم على حساب المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2 ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وخلال تصريحات صحيفة عقب اللقاء قال غريزمان: “أثناء تنفيذي لركلة الجزاء فكرت في أن أنفذ الضربة على طريقة بانينكا مثل زين الدين زيدان عندما فعلها من قبل أمام إيطاليا في نهائي 2006 لكني تراجعت”.

وتابع: “أنا سعيد حقاً كانت مباراة صعبة وكرواتيا أدت بشكل رائع نجحنا في صنع الفارق وهذا شيء كبير”.

وتُوج جريزمان بلقب أفضل لاعب بالمباراة ثلاثة مرات طوال البطولة أسوة بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي نال لقب افضل لاعب بالبطولة واصبح النجم الفرنسي من أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا العام”.

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