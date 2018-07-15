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ترمب يعلن عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية
2018/07/15 | 22:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية في الدورة الانتخابية المقبلة عام ألفين وعشرين.

وأكد ترمب في تصريح خلال زيارته لبريطانيا، أنه يريد تحقيق النصر مرة ثانية على حد وصفه، كونه يتمتع بصحة جيدة، ويملك الثقة الكاملة بقدرته على الفوز في السباق على منصب الرئيس لولاية ثانية، مضيفا ان أي مرشح من الحزب الديمقراطي لن يستطيع التغلب عليه، لأن المواطنين في بلاده سيمنحونه أصواتهم.

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