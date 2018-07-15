مصدر يكشف عن ارتفاع أعداد جرحى تظاهرات ذي قار إلى 75 جريحا

2018/07/15 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذي قار/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن ارتفاع أعداد الجرحى بتظاهرات المحافظة إلى أكثر من 70 جريحا.

وأخبر المصدر "الغد برس"، أن " إعداد المتظاهرين الجرحى ارتفع بمحافظة ذي قار إلى 75 جريحا"، لافتا إلى أن " هذا العدد من الجرحى قسم بين 55 عنصرا أمنيا و20 مواطنا".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " الجرحى المصابين بالطلق الناري بعضهم تلقى العلاج وغادر مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما تم إجراء لاثنين آخرين عمليتين كبرى وتمتا بنجاح"، نافيا أن" يكون أحدهم توفي داخل صالة العمليات بالمستشفى".

وأشار إلى أن " ارتفاع أعداد الجرحى كان بسبب محاولة اقتحام متظاهرين لمقر حزب الدعوة وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار ".

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